Rotation gegen Leipzig? Hoeneß: "Davon halte ich nichts"

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat eine Rotation im letzten Spiel vor dem DFB-Pokal-Finale ausgeschlossen. "Davon halte ich nichts", sagte der 43-Jährige am Donnerstag. Er habe nicht das Gefühl, dass "die Jungs eine Pause brauchen". Vielmehr sei es "wichtig, im Rhythmus zu bleiben".

Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga reist der VfB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu RB Leipzig, eine Woche später folgt das Pokalfinale gegen Drittligist Arminia Bielefeld in Berlin.

Nicht in Leipzig zur Verfügung steht dem VfB Angelo Stiller. Der Nationalspieler, der am Sonntag eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitten hatte, befinde sich "im Heilungsverlauf", betonte Hoeneß. Ein Einsatz im Pokalfinale ist weiterhin nicht auszuschließen: Es sei "viel zu früh, um da eine Prognose abzugeben. Da darf auch nichts in irgendeiner Form interpretiert werden." Aber: "Wenn es eine Chance gibt, dann werden wir die ergreifen", so Hoeneß.

Die Stuttgarter, Neunter, wollen die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden, auch Rang acht ist noch möglich. Gegen die Leipziger, die sich noch für den Europapokal qualifizieren können, gehe es außerdem darum, die aufgebaute Form "im besten Fall noch auszubauen und zu halten", sagte der VfB-Coach.