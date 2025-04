Rote Zahlen: Mönchengladbach 2024 im Minus

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Minus abgeschlossen. Der Verein verkündete auf der Jahreshauptversammlung im Borussia-Park am Montagabend einen Fehlbetrag von gut 2,4 Millionen Euro, im Jahr 2023 hatte die Borussia noch einen Gewinn von knapp 4,3 Millionen Euro erwirtschaftet. Es war damals das erste positive Ergebnis seit 2019, seit dem Jahr vor der Pandemie also.

Großen Einfluss auf die Zahlen für 2024 hatten die geringeren Transfererträge. Im Vorjahr hatten die Gladbacher durch die Verkäufe von unter anderem Yann Sommer, Jonas Hofmann und Jordan Beyer etwa 38 Millionen Euro eingenommen, 2024 beliefen sich die Einnahmen auf knapp 19 Millionen Euro. Vor allem der Verkauf von Manu Koné zur AS Rom brachte im vergangenen Jahr noch hohe Einnahmen.

Das deutliche Minus an dieser Stelle wurde allerdings durch Einnahmen in anderen Bereichen abgefedert: Die Borussia verbesserte bei den Spiel- und Werbeerträgen und auch in den Bereichen Merchandising und Catering ihr Ergebnis deutlich gegenüber dem Vorjahr.