Rückenprobleme: Mainz bangt um Stammkeeper Zentner

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 bangt für das Heimspiel gegen RB Leipzig um den Einsatz von Stammtorhüter Robin Zentner. Der Schlussmann hatte wegen Rückenproblemen am Mittwoch und Donnerstag pausiert, die finale Entscheidung falle erst im Abschlusstraining am Freitagnachmittag, sagte Trainer Bo Henriksen: "Wir müssen sehen, wie gut er drauf ist. Aber wir haben auch einen sehr guten zweiten Torhüter, der bereit ist, wenn Robin nicht spielen kann."

Sollte Zentner passen müssen, rückt Lasse Ries am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwischen die Pfosten. Definitiv fehlen werden die Offensivkräfte Paul Nebel (Rotsperre) sowie Benedict Hollerbach und Jae-Sung Lee (jeweils Muskelverletzung). Deshalb könnte Neuzugang William Böving von Sturm Graz gleich bei der Premiere in die Startelf rutschen. "Er ist ein guter Spieler", so Henriksen: "Vielleicht 90 Minuten, vielleicht 30 oder auch 15 Minuten - aber er wird definitiv dabei sein und sein Debüt kriegen."