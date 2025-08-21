Rückkehr auf die Trainerbank? Funkel schließt "nichts aus"

Friedhelm Funkel kann sich vorstellen, künftig noch einmal als Trainer im deutschen Profifußball zu arbeiten. "Ich schließe nichts aus", sagte er im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online, "wenn ich irgendwo helfen kann, dann wäre das durchaus denkbar." Der 71-Jährige hatte zuletzt kurz vor Ablauf der zurückliegenden Saison den 1. FC Köln übernommen und den Klub mit zwei Siegen an den beiden letzten Spieltagen zurück in die Bundesliga geführt.

Kritisch äußerte sich Funkel zu den vielen Trainerwechseln. "Der Erfolgsdruck ist unglaublich groß geworden", analysierte er, "die Unruhe in den Vereinen nimmt massiv zu, wenn zwei bis drei Spiele hintereinander verloren gehen." Für die Trainer sei dies "schade, weil das Vertrauen viel zu schnell verloren geht."