Rückkehr nach Augsburg: Demirovic hat beim VfB "noch Luft"

Für Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart wird die Rückkehr nach Augsburg zum Bundesligaspiel am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wohl kein Vergnügen werden. Augsburgs Trainer Jess Thorup versicherte, seine Mannschaft werde auf den Bosnier bestens vorbereitet sein. "Wir kennen ihn, er hat viel für den Verein gemacht", sagte Thorup und betonte: "Wir kennen seine Stärken, wir wissen, wo unsere Möglichkeiten liegen, darauf haben wir uns die letzten Tage vorbereitet."

Demirovic war nach zwei Spielzeiten für den FCA, für den er in 66 Pflichtspielen 22 Treffer erzielte, 16 vorbereitete und in seinem zweiten Jahr sogar die Kapitänsbinde trug, vor der Saison für 21 Millionen Euro nach Stuttgart gewechselt. Für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß hat er in bisher 25 Pflichtspielen neun Treffer erzielt und drei vorbereitet. Demirovic war nach dem Abgang von Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund verpflichtet worden.

Die kritischen Stimmen an dem Transfer sind auch Hoeneß nicht entgangen. Vergleiche von Demirovic mit Guirassy lehnt er aber ab. Demirovic habe "für uns schon wichtige Tore gemacht, das war auch die Erwartung, die wir hatten, und er ist immer da. Er ist so stabil wie kaum einer und marschiert auch immer", sagte er vor dem Spiel in Augsburg, und ergänzte: "Er hat sich im Spielerischen gesteigert, aber hat noch Luft."

Anlaufschwierigkeiten in Demirovic in Stuttgart seien allerdings auch erklärbar, sagte Hoeneß. "In Augsburg hat er anders gespielt, das ist ein Prozess." Auch habe Demirovic noch nicht in der Champions League und damit in einem dritten Wettbewerb gespielt. "Auch er hat eine hohe Belastung", sagte Hoeneß und versicherte: "Ich bin positiv, dass er weitere Entwicklungsschritte geht und wieder trifft." Seit 30. November wartet der gebürtige Hamburger auf ein Tor.