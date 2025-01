Rückkehr verzögert sich: Reha-"Rückschritt" bei Boniface

Torjäger Victor Boniface von Double-Gewinner Bayer Leverkusen muss sich bei seiner Rückkehr in den Spielbetrieb noch gedulden. Beim Nigerianer habe es "einen kleinen Rückschritt in der Rehaphase" gegeben, teilte Bayer am Rande des Testspiels gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag mit. Ein Einsatz von Boniface beim Kracher-Auftakt des Meisters nach der Weihnachtspause bei Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) ist damit unwahrscheinlich.