Rücktritt für Baumgart "kein Thema"

Trainer Steffen Baumgart denkt in der sportlich angespannten Lage nicht an einen Rücktritt. "Das ist kein Thema für mich. Ich habe eine Aufgabe, und die lautet: Den 1. FC Köln in der 1. Liga zu halten", sagte der 51-Jährige der Sport Bild: "Am 34. Spieltag möchte ich mit meinem Verein über dem Strich stehen – das ist mein Ziel."

Auch über eine Trennung seitens des Klubs denkt Baumgart derzeit nicht nach, "mit solchen Szenarien" beschäftige er sich nicht, erklärte er. Dass er keinen Vertrag für die 2. Liga besitzt, sei "eine bewusste Entscheidung", zitiert die Sport Bild den FC-Coach. Er wolle "mit aller Macht in der Bundesliga bleiben, dabei hilft es nicht, über 'Was wäre wenn?' zu sprechen."

Nach elf Spieltagen steckt Köln mit sechs Punkten auf Rang 17 im Tabellenkeller fest. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) empfangen die Rheinländer Rekordmeister Bayern München.