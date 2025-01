Sahin über Stegemann: "Kein Mensch verdient Morddrohungen"

Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin ruft angesichts der kontroversen Ansetzung von Schiedsrichter Sascha Stegemann zu Sachlichkeit auf. "Kein Mensch auf dieser Welt verdient Morddrohungen, egal, was passiert ist", sagte Sahin vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN). "Ich bin sicher, dass er ein neutraler Schiedsrichter sein wird, der sein Bestes gibt."

Stegemanns bislang letztes Spiel mit BVB-Beteiligung im April 2023 hatte großes Aufsehen ausgelöst und sogar Todesdrohungen nach sich gezogen. Beim 1:1 der Dortmunder in Bochum (30. Spieltag) blieb ein Elfmeter-Pfiff nach einem klaren Foul an Karim Adeyemi aus, was später vom Schiedsrichter selbst und vom Verband als Fehler eingeräumt wurde.

"Natürlich war die Entscheidung für Borussia Dortmund eine Katastrophe, dennoch darf man niemandem den Tod wünschen", betonte Sahin. "Er muss auch nichts gutmachen. Er soll einfach nur neutral das Spiel pfeifen. Morddrohungen? Um Gottes Willen."