Saison-Premiere: Goretzka erstmals in Bayern-Startelf

Saison-Premiere für Leon Goretzka: Der Mittelfeldspieler von Bayern München hat im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli sein Startelfdebüt in dieser Spielzeit gegeben. Goretzka, der bislang nur als Einwechselspieler in Erscheinung trat, wurde von Bayern-Trainer Vincent Kompany am Samstag überraschend von Beginn an nominiert.