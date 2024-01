Sancho kehrt nach Dortmund zurück

Anzeige

Jadon Sancho (23) kehrt zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zurück. Der Vizemeister leiht den englischen Nationalspieler nach einer tagelangen Hängepartie bis zum Saisonende von Manchester United aus. Das gab der BVB am Donnerstag bekannt.

"Jadon ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Auch wenn er in den vergangenen Monaten keine Pflichtspiele absolviert hat, sind wir uns sicher, dass er sich schnell wieder bei uns einleben wird, in Bestform kommt und uns mit seinen Qualitäten beim Erreichen unserer Saisonziele helfen wird", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Sancho hatte bereits von 2017 bis 2021 in Dortmund gespielt und mit starken Leistungen überzeugt, es folgte der Wechsel für 85 Millionen Euro nach Manchester. Dort kam er jedoch nicht in Schwung, zuletzt war der Offensivspieler als Folge eines Disputs mit Teammanager Erik ten Hag suspendiert. Sancho hatte in dieser Saison nur die ersten drei Premier-League-Spiele absolviert.

"Ich kann es gar nicht erwarten, meine Mitspieler wiederzusehen, auf den Platz zu gehen, mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen, Tore vorzubereiten, Tore zu schießen und zu helfen, die Champions-League-Qualifikation zu erreichen", sagte Sancho.