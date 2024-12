Sander vor Wiedersehen mit Kiel: "Freue mich riesig"

Im Sommer führte Philipp Sander Holstein Kiel als Kapitän in die Fußball-Bundesliga, jetzt trifft er mit Borussia Mönchengladbach auf seinen früheren Klub - und hofft auf einen Platz in der Startelf. "Der Trainer wird seine Entscheidung erst einen oder zwei Tage vor dem Spiel bekannt geben. Natürlich hoffe ich darauf, dann zu erfahren, dass ich in der Startelf stehen werde", wird der Mittelfeldspieler auf der Borussia-Homepage zitiert.

Die Aussichten sind nicht schlecht, da Julian Weigl nach seiner fünften Gelben Karte fehlt. "Durch die Sperre von Jule sind meine Chancen sicher nicht gesunken", sagte Sander vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der 26-Jährige war zuletzt am sechsten Spieltag von Beginn an aufgelaufen.

Das Wiedersehen werde aber so oder so ein besonderes. "Ich freue mich riesig auf die Partie. Ich habe viele Jahre in Kiel gespielt und hatte dort eine sehr schöne und intensive Zeit", sagte Sander, der von 2018 bis 2024 das Holstein-Trikot getragen hatte: "Mit einigen Spielern und Leuten aus dem Trainerteam stehe ich noch in regelmäßigem Kontakt."

Gladbach-Trainer Gerardo Seoane erklärte am Donnerstag, bei Sander Informationen über Holstein einholen zu wollen. "Er kennt die Spieler am besten - Stärken und Schwächen. Das gibt es regen Austausch", sagte der Schweizer und fügte mit einem Lachen an: "Wir hoffen natürlich, dass er nicht auch alle Informationen an die andere Seite schickt."