Sané hat Spaß mit "komischen Vögeln" Müller und Musiala

Leroy Sané war nach dem dritten Bundesliga-Doppelpack in seiner Karriere bester Laune. Während des Sky-Interviews nach dem souveränen 5:0 (3:0) des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim scherzte er mit Thomas Müller und Jamal Musiala. "Ich fühle mich hier wohl. Besonders mit diesen zwei komischen Vögeln", sagte Sané und grinste Müller und Musiala an.

Ob Sané über die Saison hinaus noch mit Müller und Musiala in München spielen wird, ist weiter offen. Sein Vertrag endet im Sommer. Eine Entscheidung über eine Verlängerung ist noch nicht gefallen. "Ich versuche, mich auf mich zu konzentrieren und den Schwung mitzunehmen", sagte der Nationalspieler: "Ich versuche, der Mannschaft immer zu helfen."

Gegen Hoffenheim ist ihm das besonders gut gelungen. "Er hat wenig gedacht und viel gemacht. Das hat gut ausgesehen", sagte Müller. Auch Trainer Vincent Kompany war zufrieden mit Sané und dem Rest des Teams. "Er gibt Vollgas, aber das machen alle", sagte Kompany, der gegen die TSG rotierte und das auch in den kommenden Spielen machen will: "Wir haben viele Spieler und müssen den Kader nutzen."

Neben Sané trafen auch Harry Kane, Raphael Guerreiro und Serge Gnabry. "Wir haben gezeigt, wie hungrig wir sind. Wir hatten mehr Erfolg vor dem Tor als in Gladbach. So kann es weitergehen", sagte Kompany. Seine Mannschaft geht mit vier Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen in die Rückrunde.