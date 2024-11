Sane sieht seine Zukunft bei den Bayern

Fußball-Nationalspieler Leroy Sane kann sich einen Verbleib beim FC Bayern offenbar sehr gut vorstellen. "Ich fühle mich richtig wohl, die Gespräche mit Vinni (Kompany, d.Red.), Max Eberl und Christoph Freund sind sehr gut und vertrauensvoll. Daher sind meine Gedanken aktuell tatsächlich nur beim FC Bayern, alles Weitere werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen", sagte der 28-Jährige in der Sport Bild.

Der Reiz liege für ihn "in dem Verein, wo ich meine beste Leistung zeigen, mich entwickeln und Titel gewinnen kann", ergänzte Sane. Und das habe er "beim FC Bayern. Hier habe ich meine größte Herausforderung und Ziele."

Der Vertrag von Sane beim Rekordmeister läuft am 30. Juni 2025 aus. Schon länger wird über die Zukunft des Offensivspielers spekuliert. Er sei mit den Münchner Verantwortlichen "in einem transparenten und entspannten Austausch", meinte Sane. Allerdings wolle er jetzt erst einmal "wieder regelmäßig auf dem Platz stehen, die Zeit auf dem Feld genießen. Wir spielen aktuell richtig gut, die Stimmung ist top. Auf diesen Zug will ich voll aufspringen und meinen Teil dazu beitragen."

Nach langwierigen körperlichen Problemen und der Pause nach seiner Leisten-OP fühle er sich wieder "bei 100 Prozent", sagte Sane: "Jetzt will ich möglichst schnell in den Flow kommen. Ich bin bereit und heiß auf den Jahresendspurt."

Beim 1:1 im Nations-League-Spiel der DFB-Auswahl am Dienstag in Ungarn trug Sane ab der 46. Minute sogar die Kapitänsbinde. Ziel sei es, "bei der WM eine tragende Rolle zu spielen. Bei der EM war mir das aufgrund meiner Beschwerden nicht so möglich, wie ich mir das vorgenommen hatte, das soll sich 2026 ändern."

Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartet von Sane "Konstanz, das ist alles". Der Flügelflitzer sei "ein absoluter Weltklassespieler. Er braucht einfach Konstanz in seinen Leistungen, eine Verlässlichkeit für einen Trainer."