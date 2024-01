Sane über Vertragsverlängerung: "Auf einem guten Weg"

Anzeige

Fußball-Nationalspieler Leroy Sane hat eine baldige Verlängerung seines Vertrags bei Rekordmeister Bayern München in Aussicht gestellt. "Das wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten auf jeden Fall zusammenkommen. Da ist alles in Ordnung", sagte der 28-Jährige t-online und dem Münchner Merkur/tz.

Sanes Vertrag in München läuft noch bis 2025, im Rahmen eines Fanclub-Besuchs hatte der Flügelstürmer zuvor betont, der Verein und er seien "auf einem sehr, sehr guten Weg". Erste Gespräche mit Sportdirektor Christoph Freund soll es demnach bereits gegeben haben, berichtete Sane: "Wir haben gesagt, dass wir beide uns auch noch mal zusammensetzen. Im Endeffekt werden wir dann sehen, was kommt."