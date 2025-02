Schäfer dementiert: Kein Xavi-Verkauf im Sommer

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hofft nach seinem Transfer-Coup auf einen langfristigen Verbleib von Spielmacher Xavi Simons. "Er ist ein herausragender Spieler mit noch sehr großem Potenzial, an dem wir versuchen, gemeinschaftlich zu arbeiten, damit er sein absolutes Top-Level erreicht", sagte Schäfer in einer Medienrunde am Dienstag.

Xavi (21) war 2023 und vor der aktuellen Saison erneut von Paris Saint-Germain ausgeliehen und am vergangenen Donnerstag für 50 Millionen Euro fest verpflichtet worden. Der Niederländer erhielt einen Vertrag bis 2027.

Für RB und die Bundesliga sei der Verbleib des Schlüsselspielers ein "herausragendes Signal", betonte Schäfer. Auch Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff habe "alles in die Waagschale geworfen, damit der Transfer über die Bühne geht." Gerüchten, Xavi könne im Falle einer verpassten Champions-League-Qualifikation schon im Sommer wieder verkauft werden, erteilte Schäfer eine Absage: "Nein, das stimmt nicht."

Und auch Trainer Marco Rose sitze nach den zuletzt erneut schwachen Ergebnissen weiter fest im Sattel. "Ich bin bekannt dafür, dass ich nicht gleich die Nerven verlieren, dass ich sehr viel Geduld mitbringe, wenn ich von einer Konstellation überzeugt bin", sagte Schäfer. "Ich glaube total an die Konstellation, ich glaube an das Trainerteam, ich glaube auch an die Mannschaft - mit all dem Wissen, dass wir in einem Ergebnissport unterwegs sind."

Deshalb nehme er nun "alle in die Pflicht" - auch sich selbst. "Für uns sind Siege und Erfolge Lebensqualität. In jeglicher Hinsicht. Wir müssen es einfach wieder zeigen auf dem Platz", forderte Schäfer: "Wir wollen wieder in die Champions League. Wir wollen im Pokal maximal erfolgreich sein. Wir wollen logischerweise besser spielen, als wir das im Moment tun."