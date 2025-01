Schick-Transfer für Rolfes kein Thema: "Patrik bleibt hier!"

Ein Abgang von Stürmer Patrik Schick ist beim deutschen Fußballmeister Bayer Leverkusen kein Thema. "Er hat enorm wichtige Tore geschossen und ist in einer Top-Verfassung, mental, körperlich und fußballerisch. Und eins ist ganz klar: Patrik bleibt hier!", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes am Donnerstag in der Bild-Zeitung.

Medienberichten zufolge hatte Italiens Rekordchampion Juventus Turin offenbar die Fühler nach dem Tschechen ausgestreckt. Wie die Gazzetta dello Sport zu Jahresbeginn berichtete, hatte der Technische Direktor Cristiano Giuntoli deshalb Kontakt zu den Rheinländern aufgenommen. Juve sucht ein Back-up für Dusan Vlahovic.

Bei Bayer zeigte Schick (Vertrag bis 2027) zuletzt starke Leistungen. Der Angreifer erzielte in dieser Spielzeit in 20 Einsätzen bislang 13 Tore für Leverkusen, darunter einen Viererpack gegen den SC Freiburg (5:1) am letzten Spieltag vor der Winterpause.

"Patrik ist ein Torjäger, eine richtige Nummer 9. Dass viele Vereine seine Qualitäten kennen, ist doch klar. Mich freut einfach, dass sich Patrik über die letzten Monate, in einer für ihn nicht immer leichten Phase, viel Respekt erarbeitet hat – in der Mannschaft, im ganzen Klub und auch bei den Fans", sagte Rolfes.

Auf den Schultern des 28-jährigen Schick lastet viel Verantwortung, weil Victor Boniface (Oberschenkelverletzung) auch nach der Weihnachtspause - Bayer gastiert am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) bei Borussia Dortmund - vorerst weiter ausfällt. Wann der Nigerianer für das Team von Trainer Xabi Alonso auf das Feld zurückkehrt, ist unklar. Zuletzt hatte er nach Angaben der Leverkusener "einen kleinen Rückschritt in der Rehaphase" erlitten.