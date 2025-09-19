Schicker hofft auf Bayern-Coup: "Nicht im Vorfeld abschreiben"

Andreas Schicker sieht den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim nach der verkorksten vergangenen Saison auf dem richtigen Weg. "Es ist von Tag eins an in eine gute Richtung gegangen, weil ich glaube, dass keiner mehr Lust hatte auf das, was hinter uns liegt", sagte der Sport-Geschäftsführer im Interview mit der Rhein-Neckar Zeitung: "Ich hatte schon das Gefühl, dass wir richtig etwas verändern müssen in der Mannschaft. Das haben wir angekündigt und konsequent durchgesetzt."

Bei einem Umbruch sei es "das Wichtigste, nicht bei der Hälfte des Weges wieder umzudrehen. Ich spüre in der Mannschaft, aber auch im Staff, im Trainerteam und eigentlich im gesamten Verein einen ganz anderen Spirit", führte der Österreicher aus. Während der Krisenzeit der Vorsaison sei er "ein bisschen froh" gewesen, "dass wir eher ein Dorfverein sind, bei dem es ein bisschen ruhiger zugeht. Andernorts hätte ich wohl mehr Gegenwind zu spüren bekommen".

Nun wirke die Mannschaft "stabiler", deshalb hoffe er am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch auf eine Überraschung gegen Meister Bayern München. "Dazu müsste alles passen", sagte Schicker: "Aber ich habe gesehen, wie wir bislang an jeder Aufgabe gewachsen sind. Unser Saisonstart nach der guten Vorbereitung ist kein Zufall, sondern eine insgesamt gute Entwicklung. Es wäre jedenfalls nicht gut, das Spiel schon im Vorfeld abzuschreiben. Und das machen wir auch nicht."