Schlotterbeck gibt Comeback beim BVB

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck gibt nach fünfmonatiger Verletzungspause sein Comeback bei Borussia Dortmund. Der Innenverteidiger steht beim Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) überraschend gleich in der Startelf, Trainer Niko Kovac hatte den 25-Jährigen am Freitag noch als "Alternative für den Kader" bezeichnet.

Nun verteidigt Schlotterbeck in einer Dreierkette mit Waldemar Anton und Ramy Bensebaini. Sein bis dato letztes Spiel hatte er am 30. März gegen Mainz absolviert. Schlotterbeck hatte Anfang April eine Meniskusverletzung erlitten, wegen der er das Saisonfinale sowie die Klub-WM in den USA verpasste.

Bei den Wolfsburgern sitzt Star-Neuzugang Christian Eriksen erneut nur auf der Bank. Der Däne mache weiterhin Trainingsfortschritte, dennoch sei er "vorsichtig, das ist ganz wichtig", hatte Trainer VfL-Trainer Paul Simonis im Vorfeld gesagt.