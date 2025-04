Schmidt: Bielefeld für Heidenheim als Vorbild

Für Heidenheims Trainer Frank Schmidt dient der Drittligist Arminia Bielefeld vor dem Duell mit dem Double-Gewinner Bayer Leverkusen als Vorbild. "Man darf sich auf der einen Seite von dem Spiel gegen Bielefeld nicht blenden lassen. Auf der anderen Seite hat Bielefeld auch gezeigt, dass es möglich ist, gegen Leverkusen zu bestehen. Sie haben es herausragend gemacht", sagte Schmidt vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Elf von Xabi Alonso.

Trotz der Pokalpleite von Bayer im Halbfinale (1:2) sei es immer noch eine "riesige Herausforderung", betonte der FCH-Coach. Zumal die schlechteste Heimmannschaft gegen die beste Auswärtsmannschaft spiele. Da sind, so Schmidt, "die Vorzeichen relativ klar. Aber nach unseren letzten Spielen schöpfen wir Mut und Kraft, das Spiel auch mit Glaube und Überzeugung angehen zu können. Wir müssen sie beschäftigen."

Heidenheim, das auf den angeschlagenen Torjäger Budu Siwsiwadse verzichten muss, hatte zuletzt im Abstiegskampf sieben Punkte geholt, steht nun aber vor einem heißen April mit Spielen gegen Leverkusen, Frankfurt, Bayern München und Stuttgart. "Jetzt kommen die Topteams. Idealerweise holst du gleich gegen Leverkusen was, da steigt das Selbstvertrauen noch mal an. Wir treten an, um im April was mitzunehmen, damit wir im Mai in den entscheidenden Spielen voll da sind", sagte Schmidt.