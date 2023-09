Schmidt nimmt Trainer-Rekord gelassen

Anzeige

Frank Schmidt vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat seinen Rekord als dienstältester Trainer im deutschen Profifußball gelassen hingenommen. "Das Besondere für mich ist nicht mein 16-jähriges Jubiläum, sondern dass der 1. FC Heidenheim heute gegen Werder Bremen in der Bundesliga spielt", sagte der 49-Jährige vor der Partie am Sonntagnachmittag bei DAZN.

Vor 16 Jahren hatte der gebürtige Heidenheimer das Traineramt in seiner Heimat übernommen, nun löst er den Freiburger Volker Finke (1991 bis 2007) als dienstältesten Coach in der Geschichte des deutschen Profifußballs ab. "Ich vergleiche mich nicht mit Volker Finke", hatte Schmidt zuvor schon betont: "Ich freue mich, dass ich hier bin. Aber für mich zählt nur das Spiel, das stellt alles in den Schatten."