Schmidt: "Wollen wieder zu unserer FCH-DNA"

Heidenheims Trainer Frank Schmidt hat nach einer lang anhaltenden Talfahrt die Rückkehr zu alten Tugenden gefordert. "Wir wollen uns wieder zurück zu unserer FCH-DNA verändern. Das hat zum Beispiel mit Zweikampfverhalten und der Bereitschaft ans Maximum zu gehen zu tun", sagte Schmidt zum Jahresstart des auf Tabellenplatz 16 abgestürzten 1. FCH. Es gehe "aber auch darum", ergänzte der Coach mit Nachdruck, "im Spiel mit Ball Lösungen zu finden. Wir müssen viele Dinge verändern und daran arbeiten wir jetzt."

Der FCH, in der Conference League immerhin in den Achtelfinal-Play-offs, hatte aus den vergangenen zehn Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt, die letzten sieben Partien in Folge sogar verloren. Im Trainingslager in Algorfa in Spanien gelte es nun "konzentriert zu trainieren. Dabei wird es in den ersten Tagen auf jeden Fall intensiv werden", kündigte Schmidt an.

Heidenheim startet am 11. Januar gegen Union Berlin ins neue Jahr. Am 8. Januar kehrt der FCH aus dem Trainingslager zurück. Ein Testspiel ist nicht geplant.