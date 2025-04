Schmidt und sein "unappetitliches Heidenheim"

Heidenheims Trainer Frank Schmidt geht den Abstiegskampf in der Bundesliga trotz eines Hammer-Programms im April mit viel Selbstvertrauen an. "Wir glauben daran und sind überzeugt, dass wir da was holen können. Unsere letzten Leistungen, unsere Widerstandsfähigkeit, unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, lässt den Glauben immer größer werden", sagte Schmidt vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt mit Nachdruck.