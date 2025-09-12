Schmidt vor BVB-Duell: "Müssen und können an uns glauben"

Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim glaubt nach dem misslungenen Saisonstart an eine Trendwende im Duell mit Borussia Dortmund. "Wir trauen uns das zu. Irgendwann müssen wir anfangen zu punkten und morgen ist die erste Chance, nach den beiden Niederlagen etwas mitzunehmen", sagte der 51-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Es sei "bemerkenswert" gewesen, wie der BVB es in der vergangenen Spielzeit unter Niko Kovac geschafft habe, sich "über einen langen Atem und sehr gute Leistungen" doch noch für die Champions League zu qualifizieren, "wo Dortmund auch einfach hingehört", sagte Schmidt. Auch in den ersten Spielen der laufenden Saison haben man "die Qualität in der Offensive" gesehen. Dennoch habe es in den bisherigen drei Pflichtpartien der Dortmunder auch immer "Phasen gegeben, in denen der jeweilige Gegner die Chance hatte, das Spiel in die andere Richtung zu drehen oder in Führung zu gehen", betonte Schmidt: "Das zeigt uns, dass wir an uns glauben können und müssen."

Allgemein liegt laut Schmidt nach Ende der Transferphase inklusive des späten Abgangs von Mittelfeldspieler Leonardo Scienza der Fokus wieder darauf, "zu unserer DNA zurückzukommen, die wir in den letzten Monaten so ein Stück weit verloren haben". Nach den Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg (1:3) und bei RB Leipzig (0:2) sei es seine Aufgabe mit der Mannschaft, diese wieder zu stärken, "damit wir das spielen, was wir können und müssen, um erfolgreich zu sein."