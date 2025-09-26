Schmidt vor Kellerduell: "Für uns zählt nur der Sieg"

Trainer Frank Schmidt von Schlusslicht 1. FC Heidenheim hofft im Kellerduell am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf die Wende. "Für uns zählt nur ein Sieg, das formulieren wir auch deutlich", sagte der 51-Jährige vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

An eine mögliche Niederlage gegen den Tabellen-16. - es wäre die fünfte im fünften Ligaspiel der Saison - "wollen wir nicht denken", sagte Schmidt. Eine weitere Pleite würde Heidenheim "über Wochen hinaus in so eine Region bringen, wo es ganz schwer ist, sich wieder rauszuarbeiten".

Um dies zu verhindern, hat Schmidt den Schwerpunkt im Training auf "viel Offensive, viele Abschlusssituationen, viele Umschaltmomente und Standards" gelegt. Ohne Kampfgeist, weiß er, wird es aber nicht gehen: "Ich erwarte von uns, dass wir das Stadion anzünden."