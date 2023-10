Schmidt warnt vor Augsburg: "Wissen, wie Abstiegskampf geht"

Anzeige

Trotz des missglückten Saisonstarts des FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga hat Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim mit Blick auf das Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) vor dem Gegner gewarnt. "Wir sind natürlich immer grenzenlose Optimisten, aber auch Realisten", sagte der 49-Jährige, deshalb sei der FCH "alles andere als der Favorit. Sie wissen, wie der Abstiegskampf in der Bundesliga geht. Gleichwohl trauen wir uns zu, dieses Heimspiel zu gewinnen."

Der Trainerwechsel bei den Augsburgern von Enrico Maaßen zu Jess Thorup ("Kenne ihn nicht") habe dazu die Vorbereitung noch schwieriger gemacht. "Man kann nicht davon ausgehen, dass sie jetzt einfach - was die Grundordnung, was die Systematik betrifft - so weiterspielen", sagte Schmidt: "Personell kann es Veränderungen geben. Das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können."

Der FCA sei eine "sehr kampfstarke Mannschaft, die sehr hoch verteidigt, teilweise Mann gegen Mann". Aufsteiger Heidenheim brauche ein "sehr gutes Umschaltspiel in beide Richtungen", dazu ein "großes Herz, viel Kampf, Bereitschaft, viel Intensität. Wenn man die Statistiken sieht, sind wir ihnen da überlegen."