Schmidt wechselt zu Toulouse: "Halbes Leben bei Werder"

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Niklas Schmidt verlässt Werder Bremen nach elf Jahren und wechselt zum FC Toulouse. Beim französischen Fußball-Erstligisten erhält der 25-Jährige einen Vertrag bis 2026, die Ablöse soll laut französischen Medienberichten bei 2,5 Millionen Euro liegen.

"Niklas hat fast sein halbes Leben bei Werder verbracht, hatte schwierige Zeiten zu überstehen und wurde einer der Aufstiegshelden. Wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei den Grün-Weißen.

Schmidt, der im Frühjahr öffentlich über seine Depressionen gesprochen hatte, war 2012 von Rot-Weiß Erfurt in die Jugend des SV Werder gewechselt, 2016 debütierte er in der Bundesliga. Für Werder absolvierte er 25 Spiele im Oberhaus (drei Tore) sowie 25 Partien in der 2. Bundesliga (zwei Tore), zwischenzeitlich spielte er auf Leihbasis auch für den SV Wehen Wiesbaden und den VfL Osnabrück.