Schnee-Chaos in der Bundesliga: Diese Spiele am Wochenende sind betroffen

Im Norden und Osten Deutschlands ist am Wochenende Schnee-Chaos vorhergesagt. Das betrifft auch den Jahres-Auftakt der Bundesliga bei einigen Partien. von Maximilian Kayser Aktuell ist es in Deutschland schon sehr winterlich, am Wochenende wird es vielerorts sogar noch kälter und ungemütlicher: Tief Elli trifft auf den Norden und Osten der Bundesrepublik. Für den Freitag ist eine extreme Wetterlage mit heftigen Schneefällen angekündigt. Was bedeutet das für die Bundesliga? Drei Spiele finden in den betroffenen Zonen statt. "Die DFL ist alarmiert. Aktuell finden aber alle Spiele statt", sagt ein DFL-Sprecher zur Lage. Hier kostenlos streamen: Dortmund vs. Frankfurt am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn Hier findet ihr alle aktuellen Informationen zum möglichen Spielabsagen oder verschobenen Anstoßzeiten.

Findet Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am Freitag statt? Los geht der 16. Spieltag in Frankfurt, wenn die Eintracht am Freitag den zweitplatzierten BVB (ab 19:50 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn) empfängt. Die "Adler" sehen hier aktuell keine Problemlage: "Nach Einschätzung der zuständigen Behörden gibt es aktuell keinen Grund zur Annahme, dass das Spiel am Freitag nicht wie geplant stattfinden kann". Allerdings habe der Verein über den Stadionbetreiber "dennoch vorsorglich zusätzliches Personal im Einsatz, um Schneefall zu beseitigen, Streumaßnahmen durchzuführen und die Sicherheit auf dem Stadiongelände zu gewährleisten".

Findet FC St. Pauli gegen RB Leipzig am Samstag statt? Deutlich ungemütlicher wird es am Wochenende in Hamburg - dort ist das Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig akut gefährdet. Für Freitag ist starker Niederschlag und viel Wind angekündigt, die Schulen bleiben geschlossen. Samstag soll es dann leichten Niederschlag bei bis zu -4 Grad geben. St. Pauli bereitet sich auf alle Szenarien vor: "Wir entwickeln derzeit unterschiedliche Szenarien, um handlungsfähig zu sein und stehen im kontinuierlichen Austausch mit allen Beteiligten". Vergangenen Sonntag waren vor einem Testspiel gegen Bremen 50 freiwillige Schneeschipper im Einsatz - das könnte auch vor der Bundesliga-Partie so passieren. Aktuell schafft es die Rasenheizung auf dem Pauli-Trainingsgelände nicht, den gesamten Schnee zu beseitigen. Auch beim HSV musste das Training in dieser Woche mehrfach verschoben worden - die berüchtigten orangenfarbenen Fußbälle wurden hervorgeholt.

Findet Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim am Samstag statt? Etwas besser sieht es in Bremen aus: Laut Werder ist die Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim aktuell nicht gefährdet. Der Verein hat eine Firma damit beauftragt, die Zufahrtswege rund um das Weserstadion zu enteisen. Dennoch bittet der Verein seine Fans, frühzeitig und mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Allerdings hat die Deutsche Bahn bereits witterungsbedingte Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr am Wochenende angekündigt. Ist eine sichere Anreise am Samstag nicht möglich, würde die Partie wahrscheinlich nicht stattfinden.

Findet Union Berlin gegen Mainz 05 am Samstag statt? In Berlin wurde sich direkt an die Fanklubs gewendet: "Aufgrund der sehr schwierigen Witterungsverhältnisse können die Mitarbeiter unseres Vereins eure Unterstützung gebrauchen". Union Berlin ruft zur Hilfe beim Schneeschippen auf, dabei sollen die Fans "gern euren Schneeschieber von zu Hause mitbringen". Vor Schneesturm: Union optimistisch vor Wiedersehen mit Fischer Am Freitag wird auch in Berlin starker Schneefall erwartet, ob die Partie gegen Mainz 05 stattfinden kann, ist noch unsicher. Seit Donnerstag sind Stadionmitarbeiter mit Radlader und Fans mit Schaufeln und Spitzhacken im Einsatz, um die Umgebung von Schnee und Eis zu befreien.

Finden die anderen Bundesliga-Partien am Wochenende statt? Die anderen Heimspiele des Spieltags finden in Freiburg, Leverkusen, Mönchengladbach, München und Heidenheim statt. Hier sollte es nach aktuellem Stand keine Probleme geben. Allerdings könnten vereiste Zufahrtswege auch kurzfristig für Probleme sorgen. Damit rechnet auch Thomas Kessler, der Sportdirektor des 1. FC Köln: "Wenn man die Szenarien hört, zum Beispiel Blitzeis, und die Leute sollen zu Hause bleiben, weil sonst Lebensgefahr droht, dann wird, glaube ich, kein Risiko eingegangen, wenn wirklich so eine Situation vorherrscht". Köln spielt am Samstag beim 1. FC Heidenheim.

