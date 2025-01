Schon dritter Klub: Wolfsburg verleiht Franjic weiter

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Mittelfeldspieler Bartol Franjic weiterverliehen. Wie die Niedersachsen am Samstag mitteilten, verlässt der Kroate Schachtar Donezk aus der Ukraine und setzt seine Leihe in der Heimat bei Dinamo Zagreb fort. In der Vorsaison hatte Franjic bereits für Darmstadt 98 gespielt.

Franjic kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wolfsburg hatte den 24-Jährigen im Sommer 2022 für rund 7,5 Millionen Euro aus Zagreb verpflichtet. Nach einer Saison in der Autostadt mit nur sechs Pflichtspieleinsätzen verlieh der VfL den Sechser für eine Saison an den damaligen Bundesliga-Aufsteiger aus Darmstadt, nun soll er bei Dinamo zu alter Stärke zurückfinden. In Wolfsburg besitzt Franjic noch einen Vertrag bis Sommer 2027.