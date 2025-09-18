Schuster sieht positive Reaktion nach Fehlstart

Julian Schuster sieht beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg durch den anfänglichen Fehlstart die Sinne geschärft. "Niederlagen sind immer wieder auch ein Momentum, wo man draus lernen kann", sagte der Trainer am Donnerstag: "Uns sind einige Dinge bewusst geworden, die uns eine Orientierung geben und für die kommenden Wochen total helfen können. Wir haben den richtigen Umgang gefunden."

Nach zwei Niederlagen zum Start hatte der Sport-Club in der Vorwoche gegen den VfB Stuttgart (3:1) den Turnaround geschafft. "Das war nur ein Schritt - mehr aber auch nicht", warnte Schuster allerdings. "Wir müssen uns an der Messlatte orientieren, die wir nun selbst gelegt haben." Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen wird lediglich Mittelfeld-Shootingstar Johan Manzambi rotgesperrt ausfallen.