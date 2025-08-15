Schwäbe neuer Köln-Kapitän - Zieler Stellvertreter

Torhüter Marvin Schwäbe wird den 1. FC Köln nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga als Kapitän auf das Feld führen. Das teilte der neue Trainer Lukas Kwasniok auf der Pressekonferenz vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Drittligisten Jahn Regensburg mit. Der 30-jährige Schwäbe löst damit Innenverteidiger Timo Hübers ab, Rio-Weltmeister Ron-Robert Zieler wird sein Stellvertreter.

"Ron und Marvin sind brutale Persönlichkeiten", begründete Kwasniok seine Entscheidung: "Das ist in keiner Form etwas gegen Hübi oder Eric (Martel). Man darf nicht vergessen, dass einer der beiden sogar Weltmeister ist und schon einiges erlebt hat." Neuzugang Zieler wird zudem Kölns Pokaltorhüter sein, ergänzte Kwasniok.

Der Jahn werde "eine harte Nuss", sagte Kwasniok mit Blick auf die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky), "aber wir fahren als Bundesligist mit der eigenen Überzeugung dahin, dass wir weiterkommen wollen." Die bisherigen beiden Pokalduelle mit den Donaustädtern in den Spielzeiten 2020/21 und 2022/23 verlor der FC jeweils im Elfmeterschießen.