Selke macht HSV-Abschied offiziell - Wechsel zu Basaksehir

Die Wege von Zweitliga-Torschützenkönig Davie Selke und Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV trennen sich. In einem Video, das der HSV am Freitagabend in den Sozialen Medien verbreitete, machte der Stürmer seinen Abschied offiziell. Der 30-Jährige wechselt zum türkischen Erstligisten Basaksehir FK aus Istanbul, wo er bis 2027 unterschrieb. Selkes Vertrag in der Hansestadt war am 30. Juni ausgelaufen, beide Seiten hatten sich nicht auf eine Verlängerung einigen können.