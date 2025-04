Seoane über Teenie-Torhüter Pereira Cardoso: "Freier Kopf"

Trainer Gerardo Seoane sieht Borussia Mönchengladbachs jungen Torhüter Tiago Pereira Cardoso vor einer wichtigen Phase in seiner Karriere. Nach vier Einsätzen in der Bundesliga müsse der 19-Jährige nun mit der schwindenden Unbekümmertheit der ersten Wochen umgehen. "Wenn ein junger Spieler beginnt, die Situation anders zu bewerten, ist das nicht zu unterschätzen. Es kann schon sein, dass jetzt der Prozess des Nachdenkens beginnt", sagte der Schweizer am Donnerstag.