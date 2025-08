Sesko vor Wechsel: ManUnited oder Newcastle

Die Verpflichtung von Benjamin Sesko von RB Leipzig wird zu einem Zweikampf: Nach Newcastle United hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch Manchester United ein Angebot für den 22 Jahre alten Slowenen abgegeben. In beiden Fällen könnten die Leipziger eine Ablösesumme von mindestens 75 Millionen Euro erlösen.

Die "Elstern" aus Newcastle, die sich mehrheitlich im Besitz des saudi-arabischen Staatsfonds PIF befinden, haben dem Vernehmen nach ein zweites Angebot über eine Fixsumme von rund 80 Millionen Euro abgegeben, durch Boni könnten weitere knapp 10 Millionen Euro dazukommen. Die Offerte von ManUnited liegt bei 75 plus ebenfalls rund 10 Millionen Euro.

Sesko hatte beim Testspiel am Samstag gegen Atalanta Bergamo (1:2) nicht im Kader der Leipziger gestanden. Sportdirektor Marcel Schäfer begründete dies mit einem möglichen Transfer und sprach von einem "sehr konkreten Interesse mehrerer Klubs".

Mit Newcastle könnte Sesko in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Bei ManUnited wäre er nach der schlechtesten Saison in den vergangenen 51 Jahren Teil des anstehenden Umbaus und Neuaufbaus der Mannschaft. Newcastle läuft unterdessen noch Gefahr, Angreifer Alexander Isak an Ligakonkurrent und Meister FC Liverpool zu verlieren.