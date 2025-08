Sieg zum Jubiläum: Gladbach schlägt Valencia

Borussia Mönchengladbach hat sich im Rahmen der Feierlichkeiten im anlässlich des 125. Vereinsjubiläums auch sportlich in guter Form präsentiert. Am Tag nach der großen Klubparty besiegten die Fohlen den FC Valencia im vorletzten Testspiel vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison mit 2:0 (1:0). Robin Hack (17.) und Neuzugang Kevin Diks (50., Foulelfmeter) trafen für die Mannschaft von Gerardo Seoane.

Vor dem Anpfiff im ausverkauften Borussia-Park gab es eine Jubiläumszeremonie. Bereits am Freitag hatte die Borussia ihren Geburtstag mit zahlreichen Ikonen der Vereinsgeschichte wie Günter Netzer und Lothar Matthäus gefeiert. Vor dem Beginn der Fete war vor dem Stadion ein 4,50 Meter großes Fohlen aus Bronze enthüllt worden, das auf den in den goldenen 70er-Jahren etablierten Spitznamen "Fohlenelf" des am 1. August 1900 gegründeten Vereins anspielt.