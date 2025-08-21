Simonis will mit Wolfsburg nach Europa

Trainer Paul Simonis blickt seiner Bundesliga-Premiere mit dem VfL Wolfsburg positiv entgegen und hat das internationale Geschäft als Ziel ausgegeben. "Ich freue mich sehr darauf. Natürlich ist man ein bisschen nervös, aber auf eine gute Art", sagte der Niederländer vor dem Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim: "Wir sind bereit."

Er wolle mit dem Verein das "bestmögliche" erreichen, sagte der 40-Jährige, der im Sommer die Nachfolge von Ralph Hasenhüttl angetreten hatte: "Wir streben die europäischen Plätze an. Wir sind vielleicht nicht die Favoriten, aber wir sind alle sehr ambitioniert."

Der Saisonstart war dem VfL beim Pflichtspieldebüt von Simonis geglückt, im DFB-Pokal hatte sich der Favorit mit einem 9:0 (3:0) beim Fünftligisten SV Hemelingen keine Blöße gegeben. Mohamed Amoura hatte bei der Partie verletzungsbedingt gefehlt, ein Einsatz in Heidenheim ist ebenfalls fraglich. Es sei "ein Wettlauf gegen die Zeit", sagte Simonis. Zu Wechselgerüchten um den Stürmer äußerte sich der Trainer zurückhaltend. "Das Transferfenster ist noch geöffnet, da kann viel passieren", sagte Simonis. Aber Amoura sei noch hier, "ich hoffe er wird fit und kann gegen Heidenheim spielen".

Auf Abwehrspieler Denis Vavro, der sich im Pokalspiel eine schwerwiegende Muskelverletzung zugezogen hatte, muss Simonis derweil bis auf Weiteres verzichten. In Moritz Jenz, der Vavro bereits im Pokal ersetzt hatte, habe er "volles Vertrauen, dass er seine Rolle erfüllt".