Sippel oder Pereira Cardoso: Seoane lässt Torhüter-Frage offen

Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach lässt sich bei der Torhüter-Frage nicht in die Karten schauen. "Wie auf jeder Position evaluieren wir die Möglichkeiten, die wir haben", sagte der Schweizer vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim: "Wir tendieren in eine Richtung, warten aber noch das Abschlusstraining ab. Wir werden die Entscheidung am Samstag kommunizieren."