So funktioniert der ran Bundesliga Manager

Allerdings gibt es natürlich auch einen Haken, sonst wäre es ja auch zu einfach. Ihr startet nämlich mit einem Budget von 150 Millionen, mit dem ihr Spieler verpflichten könnt. Der Preis der Spieler richtet sich nach deren Leistungsstärke.. Wer also Top-Angreifer in seinem Team haben will, muss an anderen Positionen sparen. Deshalb sind echte Managerqualitäten und ein Händchen für die richtigen Spieler gefragt, um das eine oder andere Schnäppchen zu machen und das perfekte Team zusammenzustellen.

Sobald ihre euren Kader zusammengestellt habt, könnt ihr die Startformation mit euren elf Spielern für den ersten Spieltag der Bundesliga festlegen. Bis zum Anpfiff des Auftaktspiels FC Bayern gegen Werder Bremen am 18. August (live in SAT.1 und bei uns im Livestream) könnt ihr noch beliebig viele Transfers tätigen.

So tretet ihr einer Liga bei:

Jeder virtuelle Manager nimmt automatisch an der Gesamtwertung aller Manager und an der Wertung der Manager seines Lieblingsvereins teil, den ihr bei der Anmeldung zum ran Bundesliga Manager angeben könnt. Noch mehr Spaß macht es aber, euch mit euren Freundinnen, Freunden, Kolleginnen und Kollegen in einer selbsterstellten Mini-Liga zu messen. Jeder Manager kann eine Liga gründen und Mitspieler einladen. Gewinne werden allerdings nur für Platzierungen in der offiziellen Gesamt-Liga vergeben und nicht für Platzierungen in Mini-Ligen.

Den ausführlichen Überblick zu allen Regeln des ran Bundesliga Managers findet ihr HIER.