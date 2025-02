Spieler des Tages: Harry Kane (Bayern München)

Torschützenkönig Harry Kane eilt in der Bundesliga von Rekord zu Rekord. Beim Heimsieg von Bayern München gegen Holstein Kiel (4:3) erzielte der Engländer in seinem 50. Bundesligaspiel die Tore 54 und 55 und luchste Erling Haaland (50 Treffer) die Bestmarke ab. "55 Tore in 50 Spielen sind eine stolze Sache", stellte der 31-Jährige fest. Mal wieder avancierte Kane mit dem Doppelpack zum Matchwinner.

Noch am selben Abend wurde dem Engländer die nächste Ehre zuteil: Die Sportschau kürte seinen Treffer gegen den FC Augsburg am 22. November zum Tor des Jahres 2024. Der Stürmer hatte damals vor dem Augsburger Kasten gelauert. Er erreichte den Ball jedoch nur mit einem artistischen "Kung-Fu-Sprung", legte ihn sich vor und köpfte den Ball anschließend ins Tor.

Das Lob für seinen Rekord gab Kane direkt an die Mannschaft weiter. "Mit der Mannschaft hinter mir werde ich immer zu Chancen kommen", so Kane: "Es war schön, dem Team heute helfen zu können und drei Punkte zu holen." Hätte Trainer Vincent Kompany seinen Top-Stürmer nicht etwas überraschend bereits in der 58. Minute beim Stand vom 4:0 für Thomas Müller vom Platz genommen, hätte er den Rekord noch ausbauen und seinem Team obendrein ein paar Nerven sparen können.

Die frühe Auswechslung offenbarte aber auch die große Abhängigkeit der Bayern von ihrem einzigen echten Mittelstürmer. Ohne den Knipser vom Dienst veränderte sich die Statik im Spiel, der Druck ließ nach, und Kiel kam unverhofft zum späten Anschluss. Der Vorsprung reichte aber auch dank Kane zum wichtigen Sieg.