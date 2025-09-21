Spieler des Tages: Harry Kane (Bayern München)

Es klang fast wie ein Drohung. "Um ehrlich zu sein, setze ich mir nie Grenzen", antwortete Matchwinner Harry Kane nach dem 4:1 (1:0) des FC Bayern bei der TSG Hoffenheim am Sky-Mikrofon auf die Frage nach einem möglichen Torrekord: "Ich fühle mich gut. Ich muss einfach so weitermachen. Im Moment reite ich einfach auf dieser Welle und genieße es."

Acht Treffer in vier Bundesliga-Spielen, zwei Tore in der ersten Partie der Champions League, zweimal genetzt im DFB-Pokal, einmal gejubelt im Supercup - der Stürmerstar trifft offenbar nach Belieben. Bei der TSG schnürte der 32-Jährige bereits seinen zehnten Dreierpack für die Münchner. Doch laut Max Eberl sind die Tore längst nicht alles.

"Was Harry leistet seit er beim FC Bayern ist, ist herausragend", lobte der Sportvorstand den Engländer: "Nicht wegen den drei Toren - sondern wegen seiner Persönlichkeit auf dem Platz. Er ist ein wahrer Leader - und macht zudem auch noch die Tore."

Von der strengen deutschen Dreierpack-Auslegung hält Kane allerdings gar nichts. "Für mich ist es ein Hattrick. Ich weiß, dass es hier in Deutschland anders ist", sagte der Torjäger bei DAZN: "Wenn man in England drei Tore macht, ist es ein Hattrick. Also feiere ich das Ganze wie einen Hattrick."