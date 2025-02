Spieler des Tages: Serhou Guirassy

Nach seiner Gala präsentierte Serhou Guirassy voller Stolz den Spielball und hielt vier Finger in die Höhe. Auf dem Foto, das die Fußball-Bundesliga bei Instagram teilte, wirkte der Matchwinner von Borussia Dortmund nach seinem Viererpack sichtlich zufrieden. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber wir werden bereit sein", schrieb der Torjäger: "Ich bin sehr stolz, einen Viererpack für diesen Verein erzielt zu haben."

Das 6:0 (2:0) gegen Union Berlin hatte bewiesen, wie wichtig Guirassy für den BVB ist. Ja, die Zuspiele kamen punktgenau, aber Guirassy war eben auch in der Lage, sie souverän zu verwandeln. Mit seinen Saisontoren zehn bis 13 (40., 75., 80., 83.) führte er den BVB zum ersten Heimsieg seit November 2024, und er nährte die Hoffnung, dass die Aufholjagd in der Liga doch noch gelingt.

Kurios: Hätte der Stürmer mit seinen vier Toren nicht überragt, hätte wohl jeder über Pascal Groß gesprochen - denn der Nationalspieler hatte mit vier Vorlagen ebenfalls einen riesigen Anteil.

Für Trainer Niko Kovac war die Leistung der beiden schlicht "weltklasse", wie er am Sky-Mikrofron betonte. Emre Can hob nicht nur Guirassy und Groß, sondern insbesondere die starke Teamleistung hervor. "Die komplette Mannschaft hat geliefert, alle Spieler, die reingekommen sind", sagte der Kapitän: "So muss es sein, um besser zu werden, muss jeder liefern."