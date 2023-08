Sportwetten: FC Bayern klar Favorit bei Angstgegner Gladbach

Anzeige

Fußball-Meister Bayern München reist als klarer Favorit zum Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach. Die Siegquote für die Bayern bei Sportwettenanbieter bwin beläuft sich auf 1,31. Überraschen die Fohlen erneut, gibt es für 10 Euro Einsatz 72,50 Euro zurück. Ein Remis bringt das 6,25-fache des Einsatzes.

Tabellenführer Union Berlin ist laut des Buchmachers mit einer Quote von 3,10 Außenseiter an der Alten Försterei gegen Supercupgewinner RB Leipzig (Quote 2,25). Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel rechnet der Sportwettenanbieter für Bayer Leverkusen (Quote 1,22) gegen Aufsteiger Darmstadt 98 (Quote 12,00).