Sportwetten: Kane Topfavorit auf Torjägerkanone

100-Millionen-Euro-Mann Harry Kane von Bayern München ist bei Sportwettenanbieter bwin Topfavorit auf die Torjägerkanone in der Fußball-Bundesliga. Der englische Nationalstürmer wird mit einer Quote von 1,50 geführt.

Ärgster Verfolger von Kane ist Dortmunds Angreifer Sebastien Haller mit einer Quote von 9,00. Dahinter folgen Frankfurts Shootingstar Randal Kolo Muani (Quote 11,00), Leipzigs Neuzugang Lois Openda (Quote 13,00) und Bayerns Serge Gnabry (Quote 13,00).

Auch Niclas Füllkrug (Werder Bremen), in der vergangenen Saison erfolgreichster Schütze in der Bundesliga, werden Außenseiterchancen eingeräumt. Erzielt der deutsche Nationalstürmer erneut die meisten Treffer der Liga, zahlt der Buchmacher für 10 Euro Einsatz 150 Euro zurück.