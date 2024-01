Sportwetten: Leverkusen Außenseiter in Leipzig

Anzeige

Trotz der fast perfekten Hinrunde geht Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen als Außenseiter ins Spitzenspiel bei RB Leipzig. Beim Sportwettenanbieter bwin ist ein Sieg der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit einer Quote von 2,70 notiert. Ein Erfolg von RB bringt das 2,37-Fache des Einsatzes, ein Unentschieden hat die Quote 3,75.

Im ersten Duell hatte Leverkusen beim Saisonauftakt mit 3:2 gewonnen, in der Hinrunde gewann Bayer 14 von 17 Spielen und holte drei Unentschieden. Titelanwärter Nummer eins bleibt aber Bayern München (Quote 1,30) vor Leverkusen (3,25).

Der Rekordmeister aus München (1,10) ist am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen (26,00) klar favorisiert. Dies gilt auch für Vizemeister Borussia Dortmund (1,75), der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-Vorletzten 1. FC Köln (4,20) antritt.