Sprechchöre für Rose: "Das berührt"

Marco Rose lauschte mit den Ohren und dem Herzen. Als er aus der Fankurve von RB Leipzig nach dem wichtigen 2:0 (1:0) gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga mit Sprechchören gefeiert wurde, ging die verbale Wertschätzung dem Trainer der Sachsen nah. "Das berührt dann schon", sagte Rose über das Vertrauen der Fans, "ich habe das sehr wohlwollend und dankbar wahrgenommen."

RB Leipzig im Allgemeinen und Rose im Speziellen spielen eine komplizierte Saison. Der Coach wurde wegen des Scheiterns in der Ligaphase der Champions League sowie schwankender Leistungen in der Bundesliga mehrfach angezählt. Im DFB-Pokal steht RB jedoch im Halbfinale, in der Liga ist dank der Treffer von Xavi Simons (18.) und Lois Openda (48.) gegen Dortmund die erneute Qualifikation für die Königsklasse in Sichtweite.

Der Rückhalt der Fans ist dem gebürtigen Leipziger Rose sicher. "Das freut mich natürlich, als Leipziger hier in Leipzig das Gefühl zu bekommen, dass die Konstellation, in der wir zusammenarbeiten, für die Leute trotz keiner einfachen Saison passt", sagte der 48-Jährige, der die "Energie" im Stadion auch während des Spiels lobte.

Am Spiel seiner Mannschaft hatte Rose zumindest mit Blick auf die schwache zweite Halbzeit etwas auszusetzen. RB habe nach dem zweiten Tor "aufgehört, Fußball zu spielen", sagte Rose: "Da müssen wir ein paar Dinge ansprechen. Dass wir Dortmund so ins Spiel kommen lassen, das war nicht die Idee und nicht der Plan."