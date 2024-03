Sprunggelenksverletzung bei Kane, Entwarnung bei Pavlovic

Anzeige

Sprunggelenkverletzung bei Torjäger Harry Kane, Entwarnung bei Jungstar Aleksandar Pavlovic - und ein weiteres Sorgenkind: Am Tag nach dem 5:2-Pflichtsieg beim Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 hat Rekordmeister Bayern München ein Update zu seinem angeschlagenen Personal gegeben.

Kane, der am Samstag sein 31. Saisontor erzielt hatte und den Liga-Rekord von Robert Lewandowski (41) zunehmend ins Visier nimmt, erlitt bei seiner Kollision mit dem Pfosten in der zweiten Spielhälfte eine vom Verein nicht näher definierte "Verletzung am linken Sprunggelenk". Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft werde in der Länderspielpause zu den Three Lions reisen und "in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern von den Teamärzten behandelt". Wie lange er ausfällt, blieb offen.

Im Falle von Mittelfeldtalent Pavlovic, der erstmals in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen wurde, gaben die Münchner nach dessen leichter Kopfverletzung hingegen Entwarnung. Der 19-Jährige kann beim Lehrgang mit den Länderspielen in Frankreich und gegen die Niederlande dabei sein.

Außenbahnspieler Raphael Guerreiro erlitt einen "kleinen Muskelfaserriss im linken, vorderen Oberschenkel", der Portugiese wird nicht zur Nationalmannschaft reisen.

Nächster Gegner des FC Bayern ist der alte Rivale Borussia Dortmund am 30. März.