St. Pauli: Stamm-Verteidiger Nemeth operiert

Innenverteidiger David Nemeth steht dem FC St. Pauli weiter nicht zur Verfügung. Wie der gut in die Saison gestartete Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat sich Nemeth einer Operation an der linken Adduktoren-Sehne unterzogen. Er hatte sich zuvor im Training eine Verletzung in dem Bereich zugezogen. Nemeth werde dem Team "bis auf Weiteres" fehlen, erklärte der Verein.