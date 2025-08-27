St.-Pauli-Trainer Blessin: "Geil, wenn man mich auspfeift"

Flutlicht, 57.000 Zuschauer im ausverkauften Volksparkstadion, Derby-Time in Hamburg – und St. Paulis Trainer Alexander Blessin freut sich fast schon darauf, dass ihn die HSV-Fans womöglich nicht besonders freundlich empfangen werden. "Ich finde es geil, wenn man mich auspfeift", sagte der 52-Jährige am Mittwoch vor der Stadtmeisterschaft (Freitag, 20.30 Uhr/Sky) und erinnerte an eine Anekdote aus seiner Zeit als Spieler des VfB Stuttgart.

Während eines Europapokal-Spiels bei Feyenoord Rotterdam sei er beim Warmmachen "mit Bier beschmissen worden, danach habe ich richtig gestunken." Auch Geldmünzen seien nach ihm geworfen worden. "Und ich fand's cool. Ich fand's cool", sagte Blessin, der bei der Aktion "nicht verletzt" wurde. "Wir mussten noch zwei Stunden in der Kabine bleiben, weil die Fans von Rotterdam noch ausgeflippt sind", sagte er: "Neid kriegt man nicht umsonst, den muss man sicher erkämpfen."

Dass St. Pauli von den letzten drei Derbys keines gewonnen hat und einmal Remis spielte, interessiert Blessin vor der mit Spannung erwartet Partie am Freitag nicht. "Das ist so ein kalter Kaffee", sagte er: "Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben und nicht nach alten Kamellen gucken."