St. Pauli verlängert mit Innenverteidiger Wahl

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit Innenverteidiger Hauke Wahl verlängert. Dies teilte der Verein aus Hamburg am Montag mit, über die neue Dauer des ursprünglich am Ende der Saison auslaufenden Vertrags machte der Klub keine Angaben.

"Er ist auf dem Platz absolut zuverlässig, führt seine Mitspieler und ist immer verfügbar", sagte Trainer Alexander Blessin über seinen Spieler: "Obwohl er schon lange dabei ist, hat er den Anspruch, jeden Tag besser zu werden."

Der 31-Jährige war vor zwei Jahren vom Nordrivalen Holstein Kiel in die Hansestadt gewechselt und feierte mit dem Verein gleich in seinem ersten Jahr den Aufstieg in die Bundesliga. Auch in der aktuellen Saison ist Wahl wieder Stammspieler, in zwei Spielzeiten absolvierte er 77 Pflichtspiele.