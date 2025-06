St. Pauli verliert Angreifer Guilavogui

Der FC St. Pauli zog die Kaufoption, der RC Lens konterte mit seiner Rückkaufoption - und so müssen die Hamburger ihren Stürmer Morgan Guilavogui nach nur einer Saison schon wieder ziehen lassen. Der 27-Jährige, für ein Jahr an den Bundesligisten ausgeliehen, wechselt zurück in Frankreichs Ligue 1.