St. Pauli verpflichtet Kaars aus Magdeburg

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat sich die Dienste von Martijn Kaars gesichert. Der niederländische Angreifer kommt vom 1. FC Magdeburg ans Millerntor und will dort an die guten Leistungen aus der 2. Liga anknüpfen. Über die Vertragslaufzeit sowie die Ablösemodalitäten machte der Klub keine Angaben.

Kaars hatte in der vergangenen Saison 19 Treffer erzielt und sechs weitere vorbereitet. In der laufenden Spielzeit traf der Offensivspieler zwei Mal in drei Zweitligaspielen sowie ein Mal im DFB-Pokal.

"Gefährlich im Abschluss, dazu stark im defensiven Verhalten und Pressing – diese Kombination passt optimal zu unserer Spielidee", sagte St. Paulis Trainer Alexander Blessin. Sportchef Andreas Bornemann meinte: "Martijn Kaars ist ein vielseitiger Stürmer, der unser gesuchtes Profil sehr genau erfüllt. Als Mittelstürmer hat er seine Qualitäten unter Beweis gestellt, kann aber auch gefährlich über die Außen kommen."